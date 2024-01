Rosa Iovinella diventa Segretaria Generale del Comune di Roma

LATINA – A Latina è stata Direttrice Generale e Segretaria Generale del Comune dal 2016 e fino all’inizio del secondo (e sfortunato) mandato Coletta. Ora, dopo aver ricoperto il ruolo di Segretaria Generale a Torino con il sindaco Stefano Lo Russo, prima donna a rivestire la posizione nel capoluogo piemontese, Rosa Iovinella torna nel Lazio per approdare in Campidoglio. A chiamarla, nel ruolo di Segretaria generale del più grande Comune italiano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Manca solo l’ufficialità.

Iovinella, 53 anni compiuti a maggio, originaria di Caserta, studi alla Luiss Guido Carli, specializzazioni e master in altre prestigiose università tra cui la Bocconi di Milano e Sapienza di Roma, avvocata, ha cominciato la sua carriera apicale nell’Amministrazione pubblica, in provincia di Rieti. Tra le sue prime esperienze nel 2004 anche quella di Segretaria generale del Comune di Cori, ma erano solo gli albori di una carriera costruita passo passo, con inflessibilità e rigore, fino alle città di fascia “A”, con compiti sempre più complessi e di prestigio come, appunto, Latina e in ultimo Torino.

Ora, anche un compito gravoso, in una città complessa come Roma e con il Giubileo in vista.