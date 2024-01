Sagra del Canascione, tutto pronto per la X edizione

SAN FELICE CIRCEO – Sarà anticipata al 4 gennaio la Sagra del Canascione, uno degli appuntamenti più attesi della stagione (originariamente prevista per il 6 gennaio). La data è stata spostata a causa del meteo non favorevole e l’appuntamento sarà in piazza Vittorio Veneto (dalle 11 del mattino) , dove i fornai del paese accoglieranno i partecipanti in un percorso di scoperta e riscoperta di questo piatto tipico della tradizione. Grazie al contributo ottenuto da Regione Lazio e Arsial, quest’anno la Sagra del Canascione, proprio in un’ottica di valorizzazione di questo prodotto cardine della tradizione culinaria di San Felice Circeo, prevede una degustazione gratuita per i partecipanti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, grazie alla preziosa collaborazione di “Sagra del canascione e tradizioni popolari – associazione culturale enogastronomica”, è quello di promuovere

questo piatto della tradizione originariamente nato come pietanza di recupero – si legge in una nota dell’Ente – Il canascione, infatti, è una pizza dalla caratteristica forma a mezza luna, cotto nei forni a legna, che veniva riempita con quel che avanzava, principalmente verdure (broccoletti) e salsiccia locale. Oggi che il canascione, prodotto insignito anche del marchio De.Co., è entrato a far parte del patrimonio enogastronomico del paese.

Il pubblico presente potrà assaggiare anche le varianti del canascione, realizzate anche queste utilizzando materie prime a chilometro zero, che saranno offerte dai fornai del paese nella sagra del 4 gennaio, con ingresso e degustazione gratuiti.