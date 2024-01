Sezze, auto vola nel canale, salvo il conducente

SEZZE – Un’auto è uscita di strada ed è finita ribaltata nel canale che costeggia la zona di Ceriara nel Comune di Sezze in via migliara 47. Miracolosamente salvo il conducente che è riuscito ad uscire e a mettersi in salvo. Sul posto, dopo la chiamata di emergenza, sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra partita dal comando di Latina, che hanno trovato la vettura capovolta e parzialmente ricoperta di acqua. L’automobilista alla guida era già sul ciglio della strada ed è stato affidato al personale sanitario.

Dopo aver accertato che nessun’altra persona era coinvolta, i pompieri hanno avviato le operazioni di recupero del mezzo con l’ausilio dell’autogrù vvf proveniente dal Comando di Frosinone.

Sul posto anche 118 e carabinieri.