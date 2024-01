Suap, la Camera di Commercio incontra il presidente Tiero

LATINA – Si è svolto nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, presso la sede pontina della Camera di Commercio Frosinone Latina, un incontro con il presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero. Al centro del confronto, al quale hanno preso parte funzionari e assessori dei Comuni della provincia di Latina, le problematiche relative al SUAP – Sportello Unico delle attività produttive a livello territoriale.

A fare gli onori di casa, il segretario generale della CCIAA Pietro Viscusi e Luciano Ciccaglione, EQ Pubblicità legale imprese individuali/ REA e referente SUAP della stessa Camera di Commercio per l’area pontina. Nel corso del dibattito, si è avuto modo di prendere atto dell’operatività del Coordinamento provinciale e della Consulta SUAP che, sia pure da diverse angolature e con competenze differenti, lavorano a stretto contatto per affrontare le problematiche relative allo Sportello Unico. Al presidente Tiero è stata rappresentata la necessità di trovare soluzioni di concerto con la Regione Lazio per far fronte alle diverse criticità illustrate dai rappresentanti delle amministrazioni locali. Tra queste, le principali sono legate a: norme di difficile attuazione, lentezza nelle risposte degli uffici regionali, urgenza da parte della Regione di elaborare un modello cartaceo sui procedimenti. Alla luce di ciò, è stata condivisa all’unanimità la necessità di istituire un Tavolo tecnico che possa mettere in rete tutte le richieste dei Comuni.

“Occorre snellire le procedure e rimuovere gli ostacoli burocratici che si frappongono tra pubblica amministrazione ed imprese. Considero utile lo strumento del tavolo tecnico, come luogo in cui si possono proporre modifiche sul piano legislativo. Ho dato la mia piena disponibilità a recepire le istanze dei Comuni e portarle all’attenzione dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico, con il quale lavoriamo in stretta sinergia. Auspico un grande lavoro di squadra con la Camera di Commercio. Mi farò portavoce della volontà del territorio”. Ha affermato Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, a margine dell’incontro.

Piena soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dal segretario generale Viscusi e dal referente SUAP Ciccaglione: “Semplificazione e sburocratizzazione delle procedure sono al centro dell’azione dell’Ente camerale per favorire lo sviluppo del sistema produttivo. Dal confronto continuo e costante con i Comuni della provincia di Latina sono, però, emerse delle problematiche che, per essere risolte, necessitano dell’intervento della Regione Lazio. Per questo, l’incontro promosso con il presidente Tiero rappresenta un importante passo in avanti nell’ottica di dare risposte immediate e concrete per risolvere le criticità che ad oggi registriamo”.