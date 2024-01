Viaggio a Lourdes, truffate due anziane di Formia e Ponza

FORMIA – Ha venduto due viaggi a Lourdes, esistiti però solo sulla carta, così un operatore turistico ha truffato una donna di Ponza e una di Formia, ma è stato individuato e ora dovrà risponderne davanti al giudice.

Dopo la denuncia sporta ai carabinieri dalle vittime, grazie anche alla nuova attività di pattugliamento del web, i militari hanno identificato e denunciato per il reato di truffa un 64 enne italiano residente in Alvito in provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’uomo aveva messo in atto una serie di azioni per raggirare le due ottantenni che desideravano fare il pellegrinaggio al famoso Santuario della Madonna , ed era riuscito a farsi accreditare dalle anziane le somme relative ai due pacchetti viaggio per recarsi in Francia dove il luogo di culto si trova. Del viaggio organizzato, invece, nessuna traccia.