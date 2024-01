Week end dell’Epifania, tutti gli appuntamenti in provincia di Latina

LATINA – Sono tanti gli appuntamenti in questo week end dell’Epifania.

A Cisterna torna il tradizionale appuntamento della Motobefana per la Casa Famiglia La Pergola. Parteciperanno la Polizia locale di Latina, la Protezione Civile di Latina, quella di Passo Genovese e i polentari di Doganella. Per la prima volta l’evento vedrà la partecipazione di Avis Latina: sarà possibile donare in piazza della Libertà già dalle 7,30″. Come da tradizione i regali richiesti dai piccoli ospiti della struttura sono stati acquistati e saranno consegnati da donne e uomini della Polizia Locale di Latina, mentre per i ragazzi adolescenti saranno donate delle card di acquisto presso Aprilia2 in base a quanto raccolto.

A Latina proseguirà anche oggi il Mercatino della Befana in piazza del Popolo con bancarelle di caramelle e dolciumi. Ricordiamo che per permettere il regolare svolgimento delle attività è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in corso Matteotti, tratto compreso tra via Carducci e piazza del Popolo; piazza del Popolo, tratto compreso tra Corso Matteotti e Corso della Repubblica e corso della Repubblica, tratto compreso tra piazza del Popolo e via Oberdan. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, invece, riguarda via E. Filiberto, tratto compreso tra tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo e piazza del Popolo, solo negli stalli di sosta a pagamento davanti al palazzo comunale.

Oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri ha predisposto l’impiego di pattuglie appiedate a presidio delle vie dei maggiori centri storici presenti sul territorio pontino. Il servizio, già proposto a Natale e a Capodanno, servirà ad intensificare i controlli ma anche ad alimentare il rapporto con la cittadinanza, attraverso il colloquio diretto. Nelle precedenti occasioni, infatti, numerosi bambini hanno fatto delle domande ai militari, chiedendo delle foto insieme a loro.

A Terracina, al palazzetto dello sport di Viale Europa, a partire dalle ore 10.00 avrà luogo la II edizione dell’iniziativa “…arriva la Befana”, con spettacoli, esibizioni musicali e teatrali rivolti ai più piccoli. Alla kermesse, promossa dalla Sezione Locale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, presenzieranno anche operatori della Polizia Stradale con apparecchiature e mezzi tipici della specialità, nonché il “Pullman Azzurro” e l’autovettura Lamborghini della Polizia di Stato, allo scopo di promuovere la cultura della guida responsabile e sostenibile perché anche i piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti, possono fare la differenza sulla strada. A bordo del “Pullman Azzurro”, un’aula scolastica interattiva e multimediale, i più piccoli, ma non soltanto loro, potranno seguire lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati.

A Sermoneta oggi, presso il teatro parrocchiale di Doganella di Ninfa ci sarà una tombolata e a seguire l’arrivo della Befana. Domenica 7 gennaio alle ore 18 all’abbazia di Valvisciolo la banda musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci si esibirà nel tradizionale Concerto dell’Epifania.

A Formia ritorna la festa della Befana nel borgo di Castellone a cura dell’associazione “La vita è bella- odv”. Questa mattina musica e spettacoli in piazza Sant’Erasmo già a partire dalle 9 con il giro per le vie dell’antico borgo in compagnia dell’allegra banda delle Befane Sannite. Alle ore 10 la Santa Messa dell’Epifania nella Chiesa di Sant’Erasmo e a seguire l’arrivo della Befana con animazione, giochi, palloncini, popcorn, zucchero filato, caramelle, spettacolo di bolle di sapone. In caso di pioggia il tutto si svolgerà regolarmente nella sala San Probo adiacente la Chiesa di Sant’Erasmo.