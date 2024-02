MINTURNO – Ha dato in escandescenza dopo il decesso della mamma avvenuta nell’abitazione che condivideva con lei. All’arrivo dei sanitari del 118 li ha aggrediti e minacciati, stesso copione adottato anche con i Carabineri intervenuti sul posto. Per questo un giovane di 22 anni, già noto per numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato per i reati di oltraggio e minacce rivolti ai Pubblici Ufficiali intervenuti in realtà in suo aiuto.