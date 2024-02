Al Conservatorio musicale di Latina, terzo appuntamento con “Le curve dei sogni”

LATINA – Sabato 24 febbraio alle 17:00, al Conservatorio di Latina, terzo appuntamento per “Le curve dei sogni”, la rassegna sinestetica a cura di MAD Museo d’Arte Diffusa e dell’Associazione romana IPAZIA Immaginepensiero. La mostra vuole portare al pubblico il senso profondo dell’arte e della creatività. “L’arte e la cultura – dice Antonio Di Micco curatore con Fabio D’Achille – raccontano da sempre la possibilità di un mondo diverso, costruito pazientemente e ostinatamente da esseri umani che vivono e lavorano in una direzione diversa da quella che le forme di potere dicono, implicitamente o no, sia l’unica percorribile. Contro le ideologie che propugnano l’ineliminabilità della violenza negli uomini e quindi l’inevitabilità delle guerre, vogliamo dire, attraverso immagini, musica e cultura, che l’essere umano è per sua natura un essere sociale, se non addirittura creativo, che ha la libertà, e forse l’obbligo, di ritrovare il coraggio della propria nascita e identità originaria, per esprimere emozioni e socialità verso la costruzione di un mondo più umano”.

In questa atmosfera potremo vedere e “comprendere” le opere di Paolo Camiz, Sergio Ban, Roberto Marino, Stefania Panelli e Roberta Pugno, esposte nell’Auditorium dell’Ottorino Respighi in via Ezio. Alle ore 17:30 potremo anche ascoltare le parole dell’arte contemporanea, poi, la performance del violinista Marco Valabrega, compositore, concertista e maestro, che suonerà anche alcuni brani dal suo ultimo cd, “Lefkada” (ore 18:30). Per l’Associazione Sergio Ban l’archeologa Carmela Anastasia, interverrà sulla poetica di Sergio Ban. MAD annuncia anche una proroga dell’esposizione LE CURVE DEI SOGNI fino alla fine di marzo per cui le opere continueranno a convivere con le attività didattiche del Conservatorio di Latina e la programmazione aperta al pubblico dei concerti, seminari e master class.