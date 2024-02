Aprilia, 5 kg di hashish nel vano motore, arrestato

APRILIA – E’ stato fermato con un carico di hashish da circa 5 chili e arrestato al termine di un viaggio servito con ogni probabilità proprio per rifornirsi della droga. In carcere, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, è finito un 48enne di nazionalità marocchina residente ad Aprilia. La polizia lo ha seguito da Nettuno fino ad Aprilia prima di bloccarlo quando aveva raggiunto la sua abitazione alla periferia della città. A colpo sicuro l’ispezione compiuta dai poliziotti sulla vettura, e che ha portato alla scoperta dell’ingente quantitativo di stupefacente nascosto nel vano motore. L’arrestato comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.