Aprilia, non si ferma all’alt, viene inseguito e fugge a piedi. Arrestato il passeggero

APRILIA – Aprilia non smette di essere al centro di episodi di cronaca. Dopo gli spari contro un’auto, le otto rapine in pochi giorni, la città è presidiata dalle forze dell’ordine e nella notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante un posto di controllo, si sono messi all’inseguimento di un’auto di grossa cilindrata che non si era fermata all’alt e anzi aveva proseguito a tutta velocità. La corsa è terminata nel centro della città quando l’auto lanciata a velocità ha sbandato finendo contro il cancello di una proprietà privata dove ha sede una società di costruzioni edili.

E’ riuscito a fuggire a piedi il conducente del mezzo, mentre il passeggero, un cittadino rumeno di 24 anni, già sottoposto all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, veniva bloccato dopo una colluttazione con i militari operanti che lo arrestavano.

All’interno dell’auto, poi risultata intestata ad un altro cittadino romeno, i militari hanno trovato anche attrezzi utili allo scasso che sono stati sequestrati.

“Il Comando Territoriale di Aprilia, sta svolgendo le dovute attività investigative per accertare se l’arrestato sia il responsabile dei furti e rapine consumate negli ultimi giorni ad Aprilia”, si legge in una nota dell’Arma.

Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, proprio due giorni fa aveva incontrato i carabinieri per fare il punto sulla sicurezza in città e ha annunciato questa mattina la richiesta al Prefetto di convocare il tavolo sulla sicurezza.