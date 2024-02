Armato di pistola rapina un negozio a Itri, ma si taglia e finisce in trappola: si costituisce un 17enne

ITRI – Si è costituto, ed è un minorenne, il giovane che la sera del 12 febbraio a Itri, con il volto nascosto da un passamontagna e con guanti in lattice, ha puntato una pistola contro la faccia della titolare di un negozio di Itri, poi ha infranto una vetrina espositiva impossessandosi di alcuni telefoni cellulari e si è dato alla fuga. A tradirlo una profonda ferita riportata alla mano con la quale aveva rotto il vetro.

A nulla è servito il tentativo di disfarsi dei vestiti usati per compiere la rapina, immeditatamente rinvenuti e posti sotto sequestro dai carabinieri intervenuti sul posto. I rilievi svolti dai militari specializzati del N.O.RM della Sezione Operativa di Formia, che hanno sequestrato le immagine delle telecamere e campionato le tracce ematiche lasciate lungo il tragitto, tra cui un fazzoletto con cui aveva cercato di bloccare la fuoriuscita di sangue dalla ferita.

Le pattuglie hanno poi avviato una ricerca capillare controllando ogni angolo della città in cerca di altri indizi che potessero portare all’identificazione del rapinatore solitario che si era allontanato in bicicletta. Il ragazzo deve essersi visto in trappola e poco dopo la mezzanotte è stato il suo avvocato a chiamare i carabinieri. Il legale ha poi accompagnato un diciassettenne in caserma e il ragazzo, con un dito bendato, ha consegnato la refurtiva e l’arma risultata una pistola giocattolo priva di caricatore e del tappo rosso, e dunque identica nell’aspetto a quella in uso alle forze di polizia.

Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.