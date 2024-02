“Chi dice e chi tace”, in libreria il giallo della scrittrice Chiara Valerio ambientato nella sua Scauri

SCAURI – E’ uscito il nuovo libro della scrittrice di Scauri Chiara Valerio, titolo: Chi dice e chi tace (Sellerio , pagg. 276, €15). La prolifica autrice, che è anche sceneggiatrice, curatrice editoriale e conduttrice radiofonica, lo ha definito ‘un’indagine’, più che un giallo’ e l’ha ha voluto ambientare proprio nella frazione di Minturno dove è nata e dove ha affrontato, protetta, gli anni dell’adolescenza e universitari prima di trasferirsi a Roma e Venezia dove oggi vive. “Ci sono tanti ambienti del Golfo di Gaeta di cui vengono citati nomi, strade, piazze, chiese, attività commerciali”, sottolinea l’attenta curatrice di Libri Sulla Cresta dell’Onda, Enza Campino, che immaginiamo all’opera per avere Chiara Valerio al suo Festival della Letteratura la prossima estate.

Un giallo ambientato a Scauri, tra gossip di provincia, pregiudizi, accoglienza ed incentrato sulla figura di Vittoria, ex medica, scomparsa improvvisamente, su cui indaga l’avvocata Lea.

«Un altro omaggio alla nostra Scauri – commenta il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli – Chiara Valerio è figlia della nostra terra che lei porta sempre alla ribalta, attraverso storie, voci e luoghi. A Chiara va il mio sincero apprezzamento per la capacità di narrare vicende coinvolgenti, di legarle di frequente al suo paese natìo e di arricchirle con la descrizione di pregi e difetti di una comunità di provincia. Appena possibile, la inviteremo a presentare il suo ultimo lavoro».

L’autrice scrive:

“E cos’ha Scauri di tanto attraente perché le persone ci rimangano a vivere e altre ci si stabiliscano?

Se devo essere sincera, avvocato, penso dipenda da una certa grazia scomposta.

Che intende con una formula tanto poetica?”

CHI E’ – Chiara Valerio, originaria di Scauri ed ex allieva del Liceo Scientifico “Alberti” di Minturno, ha insegnato matematica per anni, ha conseguito un dottorato in calcolo delle probabilità all’Università Federico II di Napoli. Scrive per il quotidiano “La Repubblica”, ha collaborato con “L’Unità”, l’inserto “Domenica” del “Sole 24 Ore”, “Glamour” e con Radio 3 Rai. Ha pubblicato vari romanzi e racconti, tra cui “A complicare le cose” (Robin, 2007), “La gioia piccola d’esser quasi salvi” (Nottetempo, 2009), “Spiaggia libera tutti” (Laterza, 2010), “Almanacco del giorno prima” (Einaudi, 2014). La Valerio ha lavorato per il cinema con i registi Nanni Moretti e Gianni Amelio, ha coordinato “Tempo di Libri”, la Fiera dell’Editoria che si è tenuta a Milano nel 2017. Oggi vive tra Roma e Venezia. Fa parte della famiglia queer di Michela Murgia.