Chiedeva soldi per il restauro della chiesa, ma era una truffa. Denunciata donna di Minturno

MINTURNO – Una signora di Minturno aveva preso di mira un edicolante del paese proponendogli una raccolta fondi per il restauro della chiesa, al solo scopo di sottrargli dei soldi. La donna è stata smascherata e segnalata ai carabinieri perché la sua vittima è andata a chiedere spiegazioni al parroco, del tutto ignaro dell’iniziativa. Per tale motivo il sacerdote, consigliato dagli stessi militari, ha informato i fedeli che per qualsiasi offerta bisognerà rivolgersi a lui, ai suoi collaboratori o ai canali ufficiali della parrocchia.