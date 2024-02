Cominciato nel carcere di Latina l’interrogatorio di convalida di Christian Sodano

LATINA – E’ arrivato poco dopo le 9,30 nel carcere di Via Aspromonte a Latina, il gip del Tribunale Giuseppe Cario (in foto) per l’interrogatorio di convalida di Christian Sodano. Il militare è detenuto in isolamento nella struttura di Via Aspromonte, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e Renee Amato avvenuto martedì. Dopo le ammissioni iniziali non è chiaro se deciderà di rispondere alle domande del Gip di Latina Giuseppe Cario sui tanti aspetti ancora da chiarire. Poi, dopo l’interrogatorio, il giudice deciderà se convalidare il fermo emesso dalla Procura con l’accusa di duplice omicidio e si definiranno meglio anche i capi d’imputazione.

I legali di Sodano, Lucio Tesono e Leonardo Palombi, che questa mattina sono arrivati per primi in carcere, hanno già chiesto il trasferimento del loro assistito in un carcere militare.

Tra le novità emerse nelle scorse ore ce n’è una particolarmente inquietante. Nell’auto di Christian Sodano – come riporta sull’edizione nazionale di oggi Il Messaggero – l’ispezione degli investigatori della Questura potrebbe aprire nuovi scenari. Nell’ Audi A3 sequestrata in Via Sgambati a Latina dove il finanziere reo confesso del duplice femminicidio è stato arrestato, sono stati trovati uno zainetto nero che conteneva sacchi neri della spazzatura, nastro adesivo, manette, due manganelli e dei guanti.

Attesa anche dai risultati delle autopsie iniziate ieri e che saranno terminate oggi.