Controlli straordinari del territorio nei quartieri Q4 e Q5 a Latina

LATINA – Altra operazione Alto Impatto a opera della Polizia, d’intesa con gli equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale, nei quartieri Q4 e Q5. Numerosi i posti di controllo che hanno consentito di identificare 203 persone, di cui una denunciata all’Autorità amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale e 10 stranieri. Sono stati inoltre controllati 142 veicoli, che hanno prodotto 10 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e una patente ritirata nei confronti di un soggetto trovato alla guida di una moto in stato ebrezza.

L’operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo.