Duplice femminicidio di Cisterna, il post della mamma di Alessia e Martina uccise dal papà

CISTERNA – Il giorno dopo il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli 46 anni e Renee Amato 19, la memoria torna agli altri femminicidi che hanno insanguinato Cisterna. Nel 2018 l’uccisione di Martina e Alessia per mano del papà, il carabiniere Luigi Capasso anche lui aveva usato la pistola d’ordinanza che gli era stata restituita. Restò, ferita, quel giorno, ma è viva la ex moglie Antonietta Gargiulo. E’ stata lei a scrivere subito, ieri dopo aver appreso quello che era accaduto e postando una foto della figlia con Renee.

“Domani è San Valentino, festeggeremo l’amore. Quale amore? Quello che uccide? Quello che usa le pistole? Quale amore?

È appena iniziato l’anno e ho timore di aprire i social, di vedere i tg. Ferite che si riaprono, da sentire venir meno la vita. Proprio come questa sera.

Oggi a Cisterna di Latina ancora morte, ancora terrore. Sempre la stessa rabbia, lo stesso dolore.

Nessuno è immune, nessuno al sicuro. Non è amore. Non è vita. Non è un’emergenza sociale lontana da noi. Ma il dolore di stasera troppo, troppo vicino. Non ci sono parole.

Sono vicina stasera a tutti voi. Col cuore a Cisterna. Stretti in un abbraccio senza tempo e senza spazio. Uniti da un amore che non ha confini, che grida giustizia e grida il cambiamento.

Troppa omertà, ancora tanto da fare. Io continuo la mia battaglia. A Renèe, a Nicoletta, a tutte le donne e le giovani vite spezzate.

Stop ai femminicidi“.

LE ALTRE – Lo scorso anno poi Cisterna aveva vissuto da vicino un altro femminicidio quello di Pier Paola Romano, la poliziotta uccisa a Roma dal collega Massimiliano Carpineti residente anche lui nella città pontina e che poi si uccise. Prima c’erano stati il duplice omicidio di Borgo Flora nel quale un uomo uccise Francesca Di Grazia e Martina Incocciati, mamma e figlia, lui era il compagno della mamma.

Dal marito, agente di polizia penitenziaria, fu uccisa invece Tiziana Zaccari nel 2014, avevano due figli. Mentre Elisa Ciotti fu presa a martellate nel 2019 mentre in casa c’era la figlia della coppia che al risveglio trovò la madre in un lago di sangue.