Famiglia minacciata dal vicino di casa stalker, scatta il divieto di avvicinamento a un 50enne di Fondi

FONDI – Minacciava i vicini di casa, perseguitandoli e spaventandoli solo per il fatto di esistere e di avere una vita, ora non potrà più nemmeno avvicinarli o parlare con loro. La Polizia di Stato ha notificato nelle scorse ore a un 50enne di Fondi la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento.

Le vittime, trasferitesi da qualche anno nell’abitazione accanto a quella dell’uomo venivano vessate continuamente: costrette a percorrere un breve e unico tratto di strada per accedere all’abitazione, visto che lui rivendicava la proprietà di una porzione di quella via ed era arrivato anche a tentare di picchiare chi ci passava.

Addirittura, era infastidito dalla presenza di ospiti e per lamentarsene aveva più volte raggiunto le vittime sul posto di lavoro, le aveva attese all’ingresso di casa, le aveva rincorse e minacciate con un bastone, terrorizzando i figli minori della coppia. A far temere il peggio, l’uso di un’ascia per colpire la macchina di famiglia.

Il provvedimento chiesto dalla Procura della Repubblica dopo le indagini degli investigatori del commissariato di Fondi, è stato giudicato necessario per la tutela dell’incolumità psicofisica delle vittime e prevede che il vicino violento non possa più avvicinarsi ai membri della famiglia, né alla loro abitazione, ai luoghi di lavoro e a quelli da loro abitualmente frequentati, né comunicare con loro attraverso alcun mezzo.