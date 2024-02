Furti a Campoverde, convalidato il fermo dei cinque arrestati

APRILIA – Udienza di convalida davanti al Gip Mario La Rosa, questa mattina per i cinque soggetti di etnia slava, tre residenti ad Aprilia e due a Napoli, arrestati sabato notte dai carabinieri dopo aver saccheggiato un’abitazione Campoverde. Per tutti è stato convalidato il fermo ed è stato disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni in attesa del processo, fissato per il prossimo 8 aprile. E’ emerso che i cinque, incensurati di età compresa tra i 19 e i 28 anni, potrebbero aver compiuto altre incursioni la stessa notte tra Velletri e Lariano. Al momento della restituzione della refurtiva, inoltre, il derubato, un 74enne, ha evidenziato con commozione che si trattava di monili di poco valore ma dalla grande importanza per l’aspetto affettivo, essendo appartenuti al defunto padre.