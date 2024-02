Guida in stato di ubriachezza e causa un frontale sull’Appia: denunciata una 34enne

LATINA – Guidava con un tasso alcolemico alle stelle e in queste condizioni, invadendo la corsia opposta ha causato un incidente frontale sull’Appia. E’ accaduto ieri, martedì 27 febbraio, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del N.O.R. -Sezione radiomobile che hanno disposto accertamenti su una cittadina bielorussa di 34 anni residente a Sabaudia, ma di fatto domiciliata a Pontinia. Nell’altra auto un uomo di Priverno di 44 anni che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Appurato lo stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 2,03 g/l, i militari hanno denunciato la donna per guida in stato di ebbrezza e disposto il sequestro dell’auto. In questi casi il codice prevede anche la revoca della patente.