Il Latina Calcio riceve il Catania al Francioni alle 18,30

LATINA – Il Latina torna in campo oggi (14 febbraio) allo stadio Francioni per il turno infrasettimanale del campionato di serie C. Avversaria dei nerazzurri sarà il Catania, reduce dal pareggio interno con la Casertana e distanziata in classifica di tre lunghezze. Un avversario di valore che insegue i nerazzurri tornati dalla vittoria di Brindisi con più consapevolezza e morale. Fischio d’inizio alle 18.30 .

Il tecnico Fontana in conferenza stampa ha detto di augurarsi che prosegua il percorso di crescita della squadra che deve anche rischiare e sbagliare per imparare a fare meglio. Arbitra il match Valerio Pezzopane proveniente dalla sezione de L’Aquila.