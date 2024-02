Ilsap, i fratelli Martena assolti dall’accusa di truffa aggrava

LATINA – I fratelli Martena proprietari dell’azienda Ilsap di Borgo San Michele sono stati assolti dall’accusa di truffa aggravata nell’ambito di erogazioni pubbliche. Lo ha deciso il Tribunale di Napoli in primo grado con una sentenza dichiarata definitiva, in quanto il fatto non costituisce reato.

“Anche se è arrivata l’assoluzione, pende in danno ad ILSAP s.r.l. una cartella esattoriale (di 12 milioni) derivata dalle indagini del processo penale che potrebbe compromettere il futuro della Società”, dicono in una dichiarazione congiunta i due imprenditori Maurizio e Roberto Martena.

L’inchiesta era partita nel 2004 per l’utilizzo di fondi pubblici relativi alla conversione di raffinerie per produrre biodisel, in particolare, presso gli stabilimenti nel Comune di Lamezia Terme.

Nello specifico, il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto industriale capace di produrre biodiesel di seconda generazione e ad oggi, l’impianto è stato annoverato dallo stesso Mise tra gli impianti strategici nazionali.

Lo scorso 19 settembre il Tribunale di Napoli ha dichiarato l’assoluzione degli imprenditori perché il fatto non costituisce reato e il 02 novembre è stata depositata la sentenza completa di dispositivo. Lo stesso PM ha richiesto l’assoluzione dell’ente e dei soci.