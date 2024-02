Incendio a Gaeta: a fuoco i cassonetti per la raccolta carta

GAETA – Alcuni cassonetti della raccolta carta hanno preso fuoco questa mattina a Gaeta, in via Indipendenza. immediato l’intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme per evitare che queste si propagassero sia al vicino supermercato, sia negli appartamenti vicini. importanti però i danni provocati dalle fiamme sulla via Indipendenza. Sono in corso le indagini dei Carabinieri volte a comprendere le cause dell’incendio.