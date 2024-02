Incendio auto in via Tanaro a Latina

LATINA – Alle 4,30 circa di ieri lunedì 5 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112. In via Tanaro veniva segnalato l’incendio di un’auto. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme ed evitare il propagarsi alle altre auto nelle vicinanze. Successivamente l’ufficiale di P.G. dei Vigili del fuoco con la Polizia , ha effettuato un controllo della scena per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sono ancora sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.