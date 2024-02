Incidente a Priverno, perde la vita un uomo

PRIVERNO – Incidente stradale questa mattina tra via Marittima e la Sonninese, a Priverno. Un uomo di 86 anni, originario della provincia di Frosinone, ha perso la vita mentre era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un pullman del Cotral. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Terracina. Secondo una primissima ricostruzione, l’auto condotta dall’anziano non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio.