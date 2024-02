Laboratorio musicale Africa Style alla Casa di Quartiere di Borgo Piave

LATINA – Nuovo appuntamento con il Music Lab Africa Style alla Casa di Quartiere di Borgo Piave, a Latina dove, nel pomeriggio di questo sabato 3 febbraio tornano i fratelli Vitale Jean Marie Diarra ed Ernest David Diarra. Insieme a loro si vanno ad esplorare le sonorità del Djembe e della Kora, a scoprire i canti tradizionali africani. Senza dimenticare di dare spazio all’improvvisazione e alla libera espressione.

I laboratori sono aperti a tutti e si possono portare i propri strumenti per arricchire la parte dedicata all’improvvisazione. Ma non è necessario essere un musicista per partecipare al laboratorio che è aperto a chiunque voglia misurarsi con una bella energia di insieme.

Per questioni organizzative è necessario prenotarsi al 320.6938746

Il laboratorio Music Lab Africa Style ha cadenza quindicinale.

Ci si può iscrivere anche a una sola sessione.

Instagram: @musiclabaficastyle.2024

CHI SONO – I fratelli Diarra sono originari di Dakar, in Senegal. Fin da piccoli si sono dedicati alla musica e hanno suonato in tutto il Senegal con artisti famosi, tra cui Youssou N’Dour. Ben presto hanno iniziato le loro tournée in Europa tra Francia, Germania e Italia. Quattro anni fa hanno deciso di trasferirsi in Italia per continuare a suonare.

Seguono il corso di lingua italiana del Cpia9 Latina, dove frequentano anche il laboratorio GiraMondoInMusica, a cura della docente Paola Amorelli.

Con i compagni di corso, e in collaborazione con i maestri Nadino Fortunato Giardina e Daniela Jordanka, hanno dato vita alla prima esperienza di Music Lab Africa Style.