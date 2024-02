Latina, avvicina la ex per l’ennesima volta violando il divieto di avvicinamento: arrestato operatore carcerario

LATINA – Non sono bastati prima l’ammonimento del Questore di Latina e poi il divieto di avvicinamento emesso dal Gip del Tribunale a far desistere un agente penitenziario che oggi è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di stalking.

E’ accaduto questa mattina nel capoluogo dove l’uomo, un trentenne, ha avvicinato per l’ennesima volta la ragazza con cui ad aprile scorso aveva avuto una breve relazione sentimentale poi finita. Da quel momento, non aveva mai smesso di seguirla, facendosi trovare all’uscita dal lavoro, dalla palestra o fuori dal supermercato dove lei faceva la spesa. Per questi atteggiamenti, il 22 dicembre la polizia gli aveva notificato il provvedimento cautelare che gli imponeva di tenersi a debita distanza e di non comunicare con la ragazza in alcun modo. Ma nulla.

Oggi, la violazione della misura imposta dal giudice: la ragazza è stata avvicinata mentre in compagnia di un’amica faceva shopping e lei esasperata e spaventata ha chiamato immediatamente la centrale operativa e sul posto sono intervenute una pattuglia della sezione Radiomobile e una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Podgora. E’ scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito il trentenne sarà posto ai domiciliari.