Latina, i Giovani mettono d’accordo la minoranza

LATINA – Il Forum Giovani mette d’accordo la minoranza in comune a Latina. M5S, LBC e PD come gruppi consiliari di opposizione, con il lavoro dei Giovani di M5S Latina e Giovani Democratici hanno trovato la quadra e presentato una proposta comune nella commissione politiche giovanili, riuscendo anche a trovare un’intesa sulle proposte della maggioranza.

“Un ringraziamento generale va alla maggioranza di centro destra ed un ringraziamento particolare è rivolto al presidente della commissione, Claudio Di Matteo, e all’assessore Andrea Chiarato per la disponibilità e collaborazione”, si legge in una nota di soddisfazione per un “risultato finale frutto di un lavoro condiviso”.

Il forum giovani – spiegano – rimarrà aperto a tutti così da permettere a tutti i giovani interessati a partecipare, senza limitazioni numeriche, e a garantire a ogni membro il diritto di voto sulle proposte. Il che è coerente con l’obiettivo per cui nasce il Forum: permettere ai giovani di partecipare alla vita comunale. Mantenere la possibilità di iscrizione e permettere a tutti di partecipare attivamente, non è solo l’unica richiesta accolta, la maggioranza ha deciso di accogliere un’altra questione portata in evidenza e molto sentita dalle rappresentanze giovanili, cioè la rimozione delle nomine da parte delle realtà partitiche del Consiglio comunale inizialmente proposta nella prima stesura della bozza del nuovo regolamento , per favorire un coinvolgimento più genuino e imparziale dei giovani nelle politiche giovanili comunali.

“Grazie a questa modifica – aggiungono le consigliere e i consiglieri di opposizione – sarà possibile mantenere la partecipazione a tutti i giovani della città che hanno voglia di incidere sulle politiche giovanili del comune. Crediamo che questa sia la strada più proficua e che rispecchi la finalità del Forum Giovani, un organo che avvicini le realtà giovanili alla vita territoriale ed amministrativa”.