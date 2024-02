Minaccia di morte la barista puntandole una pistola: arrestato 61enne a Fondi

FONDI – Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Fondi per porto abusivo d’arma, minaccia aggravata e atti persecutori. L’uomo, armato di una pistola scacciacani con tappo rosso, all’esterno di un bar del posto, ha minacciato di morte la barista, una cittadina di 42 anni residente a Fondi. L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare l’uomo che è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare all’esito della quale veniva trovato in possesso di una pistola scacciacani munita di tappo rosso; 26 cartucce a salve cal. 8; una mazza da baseball della lunghezza di cm. 36; un nunchaku. L’episodio è risultato essere l’ennesimo di altri mai denunciati dalla parte offesa. Le armi sono state sottoposte a sequestro. L’interessato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto