Rischio crollo, chiuso l’Istituto tecnico di Ponza. Alunni trasferiti

PONZA – Dopo il cedimento di un solaio – avvenuto il 28 settembre fortunatamente di pomeriggio, a lezioni finite – è stato chiuso il plesso di Le Forna Pantano dell’ITT Filangeri di Ponza. L’istituto per il turismo, associato per ovvi motivi di gestione all’Ic Carlo Pisacane, è l’ unica scuola superiore dell’isola e per non interrompere le lezioni, gli studenti sono stati trasferiti fino alla fine dell’anno nel plesso di scuola media di Le Forma Cavatella.

Dopo l’episodio avvenuto a inizio di anno scolastico causato dalle abbondanti precipitazioni di quei giorni, la Provincia, ente competente per l’edilizia scolastica, aveva disposto indagini strutturali con una prima chiusura prevista nella settimana tra il 30 gennaio e il 5 febbraio giorno in cui, all’esito degli accertamenti tecnici, è arrivata l’ordinanza di chiusura definitiva firmata dal vicesindaco dell’isola e pubblicata sull’albo pretorio on line.

Nella relazione del perito incaricato, richiamata nell’ordinanza comunale, si legge tutta la fragilità dell’edificio che guarda il mare: “la vulnerabilità è tale da interdire l’utilizzo per le attività didattiche”. I problemi maggiori nel piano basso: “Si prescrive – si legge ancora nell’atto – di inibire l’utilizzo dell’edificio per le attività didattiche e di inibire l’accesso e l’utilizzo del piano terreno anche in condizioni di scuola chiusa”.

Il plesso resterà fuori uso certamente fino a giugno, e comunque “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.