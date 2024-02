Scappano all’alt della Polizia, foglio di via per due persone a Fondi

FONDI – Foglio di via obbligatorio per due cittadini di nazionalità romena e divieto di far rientro a Fondi per tre anni.

Durante un sevizio di controllo del territorio gli agenti hanno intercettato una Mercedes con targa estera che era stata segnalata perché gli occupanti si aggiravano con fare sospetto all’interno dei supermercati della zona, per uscirne senza aver effettuato acquisti.

Pedinato il veicolo e constatata l’effettiva insolita condotta degli occupanti, si è proceduto ad effettuare un controllo, ma gli uomini, accortisi di essere seguiti, hanno aumentato la velocità, cercando di far perdere le loro tracce.

A quel punto è stato predisposto un posto di controllo dagli operatori di polizia, che ha costretto il mezzo ad interrompere la propria marcia.

Sottoposti alle verifiche del caso, i due occupanti sono risultati essere cittadini di nazionalità romena, classe 1992 e 2001, residenti ad Ardea e sprovvisti di regolare documentazione che attestasse l’identità. Sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici da parte della Scientifica, sonobrisultati gravati da precedenti di polizia per furto ai danni di attività commerciali, sia nei comuni laziali che in Lombardia, ma anche fermati per controlli innumerevoli volte mentre si spostavano assieme ad altri connazionali pregiudicati per reati analoghi.

Il più giovane dei due inoltre, solo due mesi fa era stato tratto in arresto a Cisterna per furto aggravato in esercizio commerciale e per aver opposto resistenza ad un Pubblico Ufficiale, motivo per il quale era stato condannato con rito direttissimo, ma con la sospensione condizionale della pena.

Valutati tutti gli elementi ed essendo reale il pericolo di commissione di reati, i due sono stati sanzionati per le infrazioni commesse e muniti di foglio di via obbligatorio del Questore di Latina, con i divieto di fare ritorno a Fondi per tre anni.