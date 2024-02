Terracina, rompe la vetrina e ruba la cassa, minorenne finisce in comunità

TERRACINA – E’ finito in una comunità di recupero, un 17enne di Fondi accusato di aver infranto la vetrina di un negozio del centro di Terracina dove aveva trascorso il sabato sera, fuggendo poi con il registratore di cassa. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia hanno portato all’identificazione del ragazzo nei confronti del quale il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Procura della Repubblica dei minorenni ha emesso l’ordinanza di collocamento in comunità. Il ragazzo era già conosciuto alle Forze dell’Ordine per altri precedenti di polizia, e nonostante la giovane età già condannato per fatti analoghi e sottoposto a due misure cautelari. Deve rispondere del reato di furto aggravato.

I fatti a novembre, in piena notte, quando il giovane, aveva preso di mira un negozio di calzature e ha portato a compimento il suo piano. Le indagini della Squadra Anticrimine sono state condotte attraverso l’analisi dei filmati estratti dai circuiti di videosorveglianza pubblici e privati e delle tracce lasciate all’interno dell’esercizio, rilevate dalla polizia scientifica nell’immediatezza.

Dopo le formalità di rito l’indagato è stato condotto presso la Comunità individuata dal Centro di Giustizia minorile ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente.