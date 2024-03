Al Palaboxe di Latina l’Interregionale Lazio-Puglia-Toscana

LATINA – Nel fine settimana la Boxe Latina torna ad organizzare eventi in casa. L’appuntamento al Palaboxe di via Aspromonte è per questo sabato 16 marzo. Dalle 17 torneo interregionale Lazio – Puglia – Toscana. Per la Boxe Latina combatteranno Riccardo Papa, Emanuele Capozzi e Mattia Turrin. Ingresso gratuito, in cartellone ben 15 incontri, con protagoniste le categorie Schoolboy, Junior, Youth ed Elite. Si combatte dai 52 ai 75 kg. Un evento che precede le fasi interregionali (22-23-24 marzo) e nazionali (18-19-20-21 aprile) dei Campionati Italiani Schoolboy e Junior.

Il primo pugile della Boxe Latina a salire sul ring è Riccardo Papa, Junior 50 kg, già alla fase nazionale degli Italiani. Suo avversario Mattia Farnese, della Pugilistica Volsca di Lariano. Il secondo pugile della Boxe Latina impegnato sabato è Mattia Turrin, 57 kg, che agli Italiani cercherà uno storico poker di vittorie consecutive, per poi dedicarsi agli impegni con la Nazionale del maestro Franco Federici. Suo avversario lo Youth, pari peso, Antonio Sergio delle Fiamme Oro Puglia. Ed ancora per la Boxe Latina ci sarà Emanuele Capozzi, Junior 63 kg, contro lo Youth Alessio Capparella della Second Out. Altra società pontina presente la Dimension Boxing Team, con lo Schoolboy 50 kg Augusto Caldarelli vs Emiliano Quoiani (Abis Boxing Team) e lo Schoolboy 57 kg Alessandro Leone vs Gianmarco Sanna (FF.OO Puglia).

Questi gli altri abbinamenti: Schoolboy 52 kg Lorenzo De Luca (FF.OO Roma) vs Diego Gentile (Phoenix Gym); Junior 57 kg Claudio Mancuso (FF.OO Roma) vs Flavio Ramini (Phoenix Gym); Youth/Junior 63 kg Tiziano Pili (Phoenix Gym) vs Omar Perrone (FF.OO Roma); Junior 66 kg Emanuele Norci (Fight CO) vs Matteo Quaranta (FF.OO Puglia); Junior 68 Matteo Arcidiacono (Fight CO) vs Francesco Magliulo (Boxe Anzio); Youth/Elie 60 kg Karim Cartoncini (Abis Boxing Team) vs Flavio Babusci (Phoenix Gym); Elite 54 kg Filippo Seca (Abis Boxing Team) vs Max Costa (Leonica Boxing Club); Elite 67 kg Fabio Smedile (Versus Academy) vs Jacopo Santurro (Boxe Luminati); Elite 75 kg Lorenzo Basso (Bodymind) vs Angelo Tarsi (Phoenix Gym); Elite 75 kg Andrea Filippi (Versus Academy) vs Rocco Pasi (Boxe Luminati).

Dalla fase regionale dei Campionati Italiani Schoolboy / Junior sono arrivati nuove conferme sulla bontà del vivaio targato Boxe Latina. Società pugilistica che da anni ha avviato una politica di piena valorizzazione dei propri pugili, curandone la formazione sin dalle prime fasi, quando il pugilato è essenzialmente ludico, per diventare sempre più formativo, dal punto di vista tecnico e umano. La Boxe Latina è in cerca di nuovi allori ai Campionati Italiani Schoolboy/Girl e Junior. Un pugile alla fase interregionale, tre già alle fasi nazionali. Mattia Cheli ha superato la fase regionale, mentre in quella nazionale ci sono già Mattia Turrin e Riccardo Papa. Aurora Turrin sta preparando la fase nazionale Schoolgirl dal 9 al 12 maggio. Una bella primavera per la società pontina, che applaude il 60 kg Schoolboy Mattia Cheli, che sul ring del Pala Vertumno a Roma ha superato Shady della Marco Aurelio Boxe e il giorno dopo D’Intino della Barone FC. Due vittorie piene per Mattia, che nel prossimo week end sarà a Chianciano Terme per giocarsi l’accesso alle fasi nazionali. Tappa che gli Junior Riccardo Papa (48 kg) e Mattia Turrin (57 kg) si sono già guadagnati in base allo score di match sin qui disputati. Dal 9 al 12 maggio Aurora Turrin, Schoolgirl 48 kg reduce dal Camp in azzurro ad Assisi, andrà ai Campionati Italiani Schoolgirl – Junior – Youth. Quattro pugili con l’auspicio di portare a casa altrettante medaglie.