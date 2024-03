Il Latina vince 3-1 a Crotone e si prende gli applausi dei tifosi avversari

LATINA – Il Latina Calcio 1932 vince a Crotone per 3-1 ed esce dal campo tra gli applausi sportivi dei tifosi del Crotone. Grande soddisfazione per i nerazzurri che consolidano i play off e archiviano come raggiunto l’obiettivo salvezza e si avvicinano anche i playoff.

Una prova in crescita quella dei nerazzurri con un secondo tempo di livello, decisamente soddisfatto in sala stampa Mister Fontana che ha detto: “Giro tutti i complimenti ai miei ragazzi”.

Ora c’è il Messina e sarà ancora una volta difficile in casa. Ma il ragazzi di mister Fontana hanno ottimizzato il tempo a disposizione in vista del match di sabato (ore 18.30) e hanno deciso di riprendere gli allenamenti direttamente in Calabria.

Crotone 1 –3 Latina Calcio 1932

Crotone (4-2-3-1): Dini, Giron, Gigliotti (46’ Bove), D’Ursi (70’ D’Errico), Felippe (67’ Vitale). Comi (46’ Gomez), Bruzzaniti (46’ Crialese), Loiacono, Tribuzzi, Leo, Zanellato. A disposizione: D’Alterio, Martino, Kostadinov, Crialese, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumiello. Allenatore: Baldini.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Mazzocco, Mastroianni (69’ Fabrizi), Riccardi, De Santis, Marino, Crecco, Cortinovis (82’ Di Renzo), Paganini (88’ Perseu), Capanni (69’ Fella). A disposizione: Fasolino, Perseu, Sorrentino, Del Sole. Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Federico Linari di Firenze.

Quarto Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce.

Marcatori: 63’ Capanni (L), 70’ Mazzocco (L), 80’ Fella (L), 90’ Gomez (C)

Ammoniti: 15’ De Santis (L), 25’ Comi (C), 55’ Bove (C), 85’ Guadagno (L), 88’ D’Errico (C)

Recuperi: 0’ pt. 4’ st.

Angoli: Crotone 3 Latina Calcio 1932 4