A Formia Peter Ercolano e la sua Vita da Clown missionario del sorriso

FORMIA – Somenica 14 aprile (alle 18.30) al Teatro Iqbal Masih di Formia in Via Vitruvio va in scena “Vita da Clown” (precedentemente intitolato “Lezioni di Clown”) per la stagione teatrale “Senza Sipario” del Teatro Bertolt Brecht. In 60 minuti di “terapia del sorriso”, sketch, folli personaggi e interazione con il pubblico sull’arte del clown presentati da Peter Ercolano con inserti video di alcuni sketch di Jango Edwards, considerato uno dei più grandi clown del 20° secolo scomparso ad agosto scorso. Peter, che dedica il suo spettacolo a Jango perché è stato il suo partner storico ed insieme hanno formato un duo artistico per più di 10 anni, sarà affiancato dai suoi figli Lorenzo che suonerà la batteria dal vivo durante tutto lo spettacolo e Cristina che parteciperà ad uno degli sketch. Inoltre ci sarà un cameo del pianista Massimo Anelli che eseguirà un brano durante uno dei numeri dello spettacolo. Insomma la serata si prospetta come un evento unico.

Sul palco anche Elvis in love, Roberto Facciadischifo, Pianista Rock and Roll, Maria casalinga frustrata, Juanita Banana ed altri.

“Peter è particolarmente affezionato al Teatro Iqbal Masih – sottolineano gli organizzatori – perché è proprio sul palco del quel teatro (allora era il Teatro del Carmine) che lui, nel ormai lontano 1974 quindi mezzo secolo fa, a quindici anni, mosse i suoi primi passi da attore comico con il gruppo teatrale “Nuova Compagnia di Teatro Popolare” poi divenuto “Gruppo di Iniziative Teatrali” e successivamente “Collettivo Teatrale Bertolt Brecht”.

“Vita da Clown” poi sarà in scena alla Mostra D’Oltremare a Napoli il 10 Maggio nell’ambito dello Smile Clown Festival (VI Raduno Nazionale di Clownterapia) organizzato dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano” ONLUS che si svolge dal 10 al 12 Maggio e che vedrà la partecipazione del famoso clown dottore Patch Adams. Peter, oltre a presentare il suo spettacolo nel quale sarà affiancato dal Maestro d’organetto Alessandro Parente con intermezzi musicali, terrà un clown Master Class e sarà presidente di giuria per un concorso di spettacoli clown che si svolgerà nei tre giorni del festival.