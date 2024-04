Al circolo cittadino un concerto benefico per la Lilt di Latina

LATINA – Un concerto blues il cui ricavato verrà totalmente devoluto alla Lilt di Latina, la sezione locale della Lega italiana per la Lotta contro i tumori, si terrà il prossimo venerdì 3 maggio (alle ore 21), al Circolo Cittdino “Sante Palumbo” in piazza del Popolo, nel cuore del capoluogo pontino. Ad esibirsi saranno i Bluesy Licks in “The best from UK”, in un evento musicale organizzato dall’associazione culturale Centro Turisco Giovanile “Latina in itinere”, che opera sul territorio pontino da dieci anni.

«Ci teniamo molto a sostenere economicamente la Lilt – spiega il presidente dell’associazione Marco Checchinato raccontando di essere da molti anni legato alla lega tumori dove anche sua madre, Carla Maino, lavorò come assistente sanitaria professionale quando lei stessa si ammalò di tumore – Sarà un concerto veramente fatto con il cuore – aggiunge – e colgo l’occasione, insieme a Giancarlo Antonelli, uno dei musicisti dei Bluesy Licks, per ringraziare il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” per l’ospitalità. Un ringraziamento speciale, inoltre, va ai musicisti che si

esibiranno gratuitamente”.

Il biglietto costa 10 euro che verranno totalmente devoluti alla Lilt provinciale di Latina presieduta da Nicoletta D’Erme.