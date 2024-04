Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, ultimi appuntamenti

LATINA – Si avvicina alla conclusione la seconda edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets. Fino a domenica 28 aprile, nei locali del Museo Cambellotti di Latina, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelle opere dei talentuosi fotografi finalisti, oltre ad ammirare la sessione “Francesco Mansutti” dedicata agli istituti superiori della provincia e l’anteprima nazionale della personale “Invisibile” di Franco Fontana. L’ingresso alle mostre è gratuito e gli orari di apertura sono dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 20.

Inoltre, nella giornata di domani, sabato 27 aprile, è in programma l’ultimo evento collaterale previsto dalla manifestazione. Dalle ore 15:30 alle 18:30, si terrà il workshop “L’Intelligenza Artificiale applicata alla fotografia” a cura di Gianluca Catzeddu. L’incontro si focalizzerà sulle prospettive dell’Intelligenza Artificiale nel campo della fotografia digitale, esaminando scenari futuri, opportunità nell’editing e altro ancora.

Dal 2005 Adobe Certified Expert per Photoshop, Gianluca Catzeddu fa parte degli AdobeGuru, il gruppo di esperti ufficiali in ambito Digital Imaging, che svolgono in tutta Italia attività di

dimostrazione software, seminari e vari tour di lancio dei prodotti Adobe. Un’occasione per comprendere la prospettiva delle nuove tecnologie e come queste possano rappresentare un fattore

determinante per la professione del fotografo. Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail info@concorsointernazionalefotografia.it.

La seconda edizione del Concorso gode del patrocinio del Senato della Repubblica, del patrocinio oneroso del Comune di Latina e del patrocinio della Provincia di Latina; vede la partecipazione della Regione Lazio; ed è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Roma, della Camera di Commercio Frosinone Latina e dell’Azienda Speciale Informare.

Per informazioni: www.concorsointernazionalefotografia.it oppure visitare le pagine social del concorso Facebook e Instagram.