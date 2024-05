Calcio, il Terracina torna in serie D. Grande festa dello sport a Cisterna

CISTERNA – Una grande festa dello sport all’interno dello stadio Bartolani di Cisterna all’insegna della condivisione. Ieri infatti si è disputata la gara di calcio di Eccellenza girone B Atletico Pontinia – Terracina 1925. La gara si è conclusa con la vittoria del Terracina, che torna così in serie D, mentre la sconfitta è stata indolore per l’Atletico Pontinia, che resta in Eccellenza.

L’incontro di calcio era programmato inizialmente presso lo stadio Caporuscio di Pontinia, che per la sua capienza limitata non avrebbe potuto accogliere il gran numero di tifosi del Terracina intenzionati a seguire la loro squadra in una giornata tanto importante.

Per questo motivo il Prefetto di Latina Maurizio Falco nella giornata di venerdì 3 maggio ha convocato un vertice a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Questore, il Sindaco di Terracina, il Sindaco di Pontinia, e i presidenti delle due squadre di calcio Altetico Pontinia e Terracina 1925. Dopo una serie di verifiche su tutto il territorio provinciale, e anche oltre, è stata individuata la soluzione nello stadio Domenico Bartolani di Cisterna, che si è reso disponibile.

«Sono soddisfatto e orgoglioso del grande risultato ottenuto dal Terracina 1925 che ha raggiunto l’ambito traguardo della Serie D, e mi congratulo con l’Atletico Pontinia per la permanenza in Eccellenza. Ma mi piace sottolineare come il risultato più importante di questa giornata sia il grande spirito di collaborazione, con la regia sempre fondamentale del Prefetto Falco che ringrazio, insieme al Sindaco di Pontinia e poi al Sindaco di Cisterna Valentino Mantini per la sua grande disponibilità e ospitalità. È stata una vittoria per tutti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

«È stata certamente una gran bella giornata per il risultato sportivo raggiunto da entrambe le squadre di calcio. Un risultato magnifico per il nostro Atletico Pontinia, con la nostra città che anche nel 2024/2025 avrà una squadra in Eccellenza, e le mie congratulazioni al Terracina 1925 che ritorna in Serie D. Ma è stata una gran bella giornata ancor più perché ha dimostrato come la nostra provincia sa essere unita, con una grande solidarietà e sinergia tra Amministrazioni e Squadre di Calcio, sotto l’egida fondamentale del Prefetto Maurizio Falco. Una comunità che ha saputo dimostrarsi unita», ha dichiarato il Sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo. ​