Latina, lavori bloccati in Parco Falcone e Borsellino: ma che cosa sta accadendo?

LATINA – Il cantiere è stato inaugurato il 18 dicembre, per il compleanno di Latina. Poi è sorto il primo problema, il ricorso della ditta esclusa. Così, i lavori in Parco Falcone e Borsellino a Latina, oltre 5 milioni di euro per il più corposo dei finanziamenti del Pnrr andati al capoluogo, non sono partiti.

Una volta risolta la contesa con la pronuncia del Tar, però, tutto sembrava essersi sbloccato: a febbraio l’area è stata recintata, messa in sicurezza, e pesanti mezzi da movimento terra si sono messi al lavoro per rimuovere dai viali l’asfalto che dovrà essere sostituito con un materiale drenante e più sostenibile. Il cantiere sembrava ormai in fase di decollo, ma dopo meno di una settimana, i lavori si sono fermati nuovamente. L’erba è cresciuta altissima, poi è stata sfalciata (dal Comune), mentre qualcuno ha anche ripreso ad entrare nell’area – come è evidente dall’orma lasciata su alcune recinzioni – ma di mezzi d’opera e operai non c’è alcuna traccia.

Che cosa sta accadendo? E soprattutto, i 400 giorni previsti per l’esecuzione delle opere, erano troppi e quindi si riuscirà comunque a finire in tempo, o si allungheranno ulteriormente privando la città dell’unica area verde del centro storico? Se lo chiedono tanti cittadini attoniti. Fino ad oggi, infatti, il Comune non ha ritenuto opportuno informare la città su quanto stia realmente accadendo.