Latina, incendio danneggia il Bar Napoli e il palazzo sovrastante

LATINA – Dieci famiglie evacuate e tanti danni è il bilancio dell’incendio che si è sviluppato nella notte nel Bar Napoli in via Isonzo a Latina. La storica attività che si trova di fronte all’ingresso dei Palazzi Barletta questa mattina è rimasta chiusa.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Secondo quanto emerge, le fiamme per divampate per ragioni che sono in corso di accertamento, una volta distrutta la struttura esterna del bar, al piano terra dell’edificio, si sono arrampicate lungo tutta la facciata che dà sul distributore di benzina Agip, raggiungendo anche l’ultimo piano. Le indagini sono affidate ai carabinieri che attendono la relazione dei vigili del fuoco sulle possibili cause dell’incendio.