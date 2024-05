Respinto il ricorso del Taranto, il Latina Calcio giocherà contro i rossoblu il 7 maggio

LATINA – Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto oggi il ricorso presentato dal Taranto per i 4 punti di penalizzazione inflitti al club nei mesi scorsi. I rossoblu rimangono dunque al quinto posto della graduatoria finale del Girone C di serie C e saranno loro ad ospitare il Latina Calcio martedì 7 maggio. Resta da definire l’orario del match, gara unica nella quale i nerazzurri saranno obbligati a vincere per passare il turno.