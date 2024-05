Davide Di Folco e Pamela Gabrielli vincono il “Memorial Alessia Calvani”

SERMONETA – Duecento atleti hanno partecipato sabato 4 maggio alla quinta edizione del “Memorial Alessia Calvani”, gara podistica organizzata dalla Latina Scalo Running e inserita nel fitto calendario del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”. La manifestazione ha animato il suggestivo centro storico di Sermoneta, con quattro giri studiati per godere delle bellezze del posto sotto lo sguardo vigile dell’imponente Castello. Da piazza del Popolo un colorato corteo di podisti ha potuto gustare una splendida giornata di sole usufruendo di un percorso posto in totale sicurezza dai tanti volontari mobilitati per l’occasione. A vincere è stato un gradito ritorno tra i nomi di spessore, un motivato e preparatissimo Davide Di Folco riuscito a spuntarla grazie ad un emozionante rush finale con Emanuele Piccolo. Il portacolori della Bianco Moda Sport Ciampino si è imposto con un tempo di 31’27’ mentre Piccolo della Go Running ha chiuso con 31’42’’ e Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina è arrivato terzo con 32’09’’.

Tra le donne ha dettato legge Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia (37’15’’), con il podio completato da due atlete della Podistica Priverno: Roberta Andreoli (38’53’’) e Caterina Risi (41’02’’). Il premio per le società, infine, è andato al Running Club Latina con 24 arrivati, seguito dal Centro Fitness Montello con 14 e dall’Atletica Sermoneta con 10. I premi ai donatori Avis sono stati assegnati ai padroni di casa Andrea e Mauro Anzalone e a Mirko Tramet, mentre si sono distinte come donatrici Francesca Mannini, Loredana Santoro e Marilena Mantovani. Proprio il presidente Mauro Anzalone, oltre a festeggiare il settimo posto assoluto, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Sono orgoglioso per quanto siamo riusciti a fare, Sermoneta è stata invasa da tanti runners e ha potuto vivere un grande momento di aggregazione come non se ne vedevano da tempo. Abbiamo ricordato nel modo migliore Alessia e siamo felici che la famiglia abbia presenziato assistendo a tale omaggio fatto con il cuore. E’ stata come di consueto una festa all’insegna del sociale, come dimostrato dall’ampio risalto dato ad Avis e Telethon, ma tutto questo è stato possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, della Provincia, dell’Uisp e degli sponsor. Ringrazio di cuore tutti i componenti di una splendida squadra e posso assicurare che insieme a loro stiamo già lavorando per la prossima edizione, caratterizzata da importanti conferme ed entusiasmanti novità”. Per l’Uisp Latina ennesimo successo da mandare in archivio, per preparare subito un nuovo grande evento: domenica si corre la “CirceoRun”.