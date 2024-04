Cristo del Circeo, a San Felice la cerimonia per i 32 anni dall’inabissamento

SAN FELICE CIRCEO – Sono trascorsi 32 anni dall’inabissamento della statua del Cristo dei Circeo e il 25 aprile, in occasione della ricorrenza, si è tenuta la cerimonia ufficiale. Presenti la sindaca Monia Di Cosimo, il comandante della Polizia locale Mauro Bruno, i comandanti locali di Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza e i subacquei che nel 1992 avevano promosso l’iniziativa poi divenuta parte della cultura e del culto locale.

Prima la Messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a causa del maltempo, accompagnata dalla banda comunale, poi il trasferimento al porto dove un’imbarcazione a vela messa a disposizione dal Circeo Yacht Vela Club, condotta dal presidente della Fiv locale Carlo Cacioppo, ha portato le autorità in mare, in corrispondenza del punto in cui si trova la statua di bronzo, a 18 metri di profondità al largo del porto di San Felice Circeo. Qui il tradizionale lancio di una corona d’alloro ha concluso i festeggiamenti.