Sezze, chiede una sigaretta a un minorenne poi lo rapina della catenina d’oro

SEZZE – Rapina sabato sera a Sezze. Un uomo ha fermato per strada, nel centro della città, due minorenni che stavano tornano a casa, ha chiesto loro una sigaretta e quando gli hanno risposto che non ne avevano, è scattata la rapina. Il passante si è trasformato in aggressore e ha obbligato uno dei due ragazzi a consegnare la collanina d’oro che aveva al collo, poi è fuggito. I due ragazzi hanno incrociato poco dopo una pattuglia dei carabinieri che era in servizio notturno e hanno raccontato l’accaduto. Il minore con la mamma ieri mattina ha denunciato l’accaduto in caserma e i militari stanno identificando l’autore del reato.

Su Sezze resta alta l’attenzione dopo lo sparo esploso sabato scorso, che ha ferito una ragazza di vent’anni ad un piede. L’autore identificato, è ancora ricercato.