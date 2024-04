Lancia sassi contro un bus Cotral, fermato un 33enne tunisino alle autolinee

LATINA – Ieri mattina i Carabinieri dei Norm di Latina sono intervenuti alle autolinee dove era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario, che mentre era a una fermata dell’autobus a Sezze, aveva dato in escandescenza e aveva lanciato una pietra contro il bus provocando la rottura del vetro della portiera e il danneggiamento del parabrezza anteriore. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 per sedare e subito dopo ricoverare al Goretti l’uomo, indentificato in un cittadino tunisino classe ’91 residente a Latina. A suo carico pendono 4 decreti di espulsione dal territorio Nazionale, l’ultimo risalente a quest’anno.