Spaventoso incendio ad Ardea, al confine con Aprilia, fa paura la nube tossica

ARDEA – Preoccupa anche la confinante Aprilia il maxi incendio divampato questa mattina all’alba nel comune di Ardea che ha causato una gigantesca nube tossica che sta appestando l’aria generando un forte odore di gomma bruciata. La nube frutto della combustione di un deposito abusivo di pneumatici è visibile a distanza di chilometri. Sono comunque in corso gli accertamenti.

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale della Asl Roma 6 emesso intorno alle 11 di questa mattina, “l’ incendio risulta circoscritto ma ancora attivo al momento della presente comunicazione”.

Il personale ARPA Lazio ha proceduto ad installare una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria. In attesa degli esiti delle indagini analitiche condotte, verranno a breve fornite ai sindaci dei comuni presumibilmente interessati le seguenti indicazioni preliminari a tutela della salute della popolazione laddove sia visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso:

– Tenere chiuse porte e finestre

– Limitare gli spostamenti allo stretto necessario

– Lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria

Ad avvenuta comunicazione del completamento delle operazioni di spegnimento da parte dei VVF nonché all’acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte delle autorità preposte, si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto sopra disposto.

Sul posto operano oltre a personale ASL RM6, i VVF impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del sito, i Carabinieri del NOE e del Comando di Anzio, il Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea ed ARPA Lazio. Il Commissario Straordinario della Asl Roma 6 dottor Francesco Marchitelli è in costante contatto con il Comune e le forze dell’ordine.

«Stiamo monitorando con la massima attenzione la situazione nell’area di Ardea, in cui stamattina è scoppiato l’incendio. I tecnici dell’Arpa Lazio, con cui sono costantemente in contatto, sono immediatamente intervenuti sul posto per posizionare il campionatore che dovrà verificare il tipo di sostanze immesse nell’aria dal materiale andato a fuoco». Lo dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Domani verrà ritirato il primo campione da sottoporre ad analisi. Per avere un primo quadro con i risultati occorrerà attendere le successive 24 ore – spiega l’assessore Palazzo -. I rilievi di Arpa Lazio confermano intanto che nell’area andata a fuoco erano presenti essenzialmente pneumatici, veicoli fuori uso, frigoriferi e lavatrici».

«Stando ai riscontri di queste ore il vento soffia in direzione della zona dei Castelli Romani. In attesa di dati certificati – conclude l’assessore – è bene che la popolazione delle zone interessate si attenga alle indicazioni di precauzione fornite dalle autorità locali e dalla Asl Roma 6».