Successo a Sezze per la “Round Table Risto Sud” e per la masterclass sul Carciofo

SEZZE – Una tavola rotonda e un’appassionante masterclass incentrate sul Carciofo di Sezze, proprio a ridosso dell’attesissima 53esima edizione della celebre sagra. E’ quanto proposto la mattina scorsa nell’aula magna dell’Isiss “Pacifici De Magistris”, nel primo dei tre appuntamenti previsti dal “Round Table Risto-Sud”: si tratta di un ciclo di incontri ideato dallo stesso istituto e dall’assessorato comunale alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, cofinanziato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina e realizzato in collaborazione con la Confcommercio Lazio Sud e con Asip Imprese e Persone di Latina. Il progetto, come precisato dalla dirigente, Prof.ssa Rossella Marra, sarà riproposto il 22 maggio e nel mese di novembre: il suo obbiettivo consiste nel riunire attorno a un tavolo imprenditori, studenti e istituzioni, per sperimentare un modello vincente di alternanza scuola lavoro. Venerdì scorso è stato creato proprio questo collegamento, tra i ragazzi dell’istituto Alberghiero e dei ristoratori/imprenditori del posto, Gianluca Panecaldo e Pierluigi Polisena dell’Antico Frantoio. Da questi ultimi sono partite le indicazioni per la preparazione del piatto previsto dalla masterclass, coordinata dall’ideatore del progetto, il professore Gianfranco Azzola. Hanno preparato dei gustosissimi tagliolini ai carciofi tre alunni delle classi terza, quarta e quinta della sezione B: Giuseppe Celani, Gemma Moretti e Anna Chiara Bellocchi. Le loro creazioni sono state valutate da una giuria composta dagli illustri relatori intervenuti: il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, l’assessore alle politiche del Lavoro e Attività Produttive Lola Fernandez, il presidente provinciale dell’Asip Latina, Avv. Riccardo Castelli e la vicepresidente nazionale Donne di Coldiretti Caterina Ricci. Prima del verdetto finale il nutrizionista Maurizio Cuono, insegnante di Scienze degli Alimenti, ha illustrato le varie caratteristiche e proprietà del carciofo. Alla fine gli applausi sono stati per tutti gli chef ma a trionfare è stata Anna Chiara Bellocchi, premiata non solo con un attestato della scuola: su iniziativa a sorpresa dei titolari dell’Antico Frantoio le è stata assegnata una borsa lavoro della durata di un mese. E’ stato un giusto riconoscimento non solo alla bravura dell’alunna ma anche alle finalità dello stesso progetto: promuovere l’inserimento lavorativo dei ragazzi, assicurare nuove risorse all’imprenditoria locale e valorizzare le ricchezze e le tipicità del territorio.