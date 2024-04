Tir a fuoco sulla Monti Lepini, autista in salvo. Vigile del fuoco ferito dalla manichetta antincendio

PROSSEDI – Paura nel pomeriggio di domenica in una giornata di esodo verso le località di mare della costa pontina per un tir frigorifero carico di alimenti andato distrutto da un incendio, strada chiusa e traffico in tilt. sulla statale Monti Lepini al chilometro 20,350 nel territorio del comune di Prossedi le fiamme sono divampate a bordo di un autoarticolato che trasportava mele probabilmente a causa di corto circuito, l’autista ha fatto in tempo ad accostare ha visto le fiamme ed è sceso rapidamente salvandosi la vita. Soccorso dai titolari del bar nelle vicinanze che hanno dato l’allarme al 112 mentre sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Durante le operazioni un pompiere è rimasto ferito dalla manichetta antincendio dell’autobotte ed stato visitato e medicato all’ospedale Fiorini di Terracina con una prognosi di 7 giorni.

L’incidente ha provocato diversi chilometri di coda in entrambi le direzioni.