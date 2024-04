Via del Mare, completati i lavori tra Borgo Grappa e Rio Martino

LATINA – Completati gli interventi di rifacimento di via del Mare, tra Borgo Grappa e Rio Martino. Questa mattina il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale hanno effettuato un sopralluogo sulla via, che da domani sarà riaperta al traffico.

“Il rifacimento della strada era molto atteso dalla cittadinanza – dichiara il Sindaco Celentano – perché rappresenta una delle più importanti vie di collegamento della città con Borgo Grappa e la marina. I lavori completati oggi si vanno ad aggiungere a quelli già effettuati su via Nascosa, nel tratto di via del Lido che va da via dell’Agora al Ponte di Ferro, su parte di strada Corta, in via Monti, nella rotatoria di via Ezio e nella rotatoria di viale Le Corbusier, in via Migliata 41,5, in parte di strada del Saraceno e altre strade di Latina. Segno che la nostra amministrazione sta lavorando sulla sicurezza delle strade, partendo da quelle che presentavano condizioni peggiori”.

“I lavori su via del Mare – afferma il vicesindaco Carnevale – hanno interessato circa un chilometro di strada. Si è provveduto ad intervenire sulle radici degli alberi, per evitare che a stretto giro possa tornare la situazione precedente, con un intervento sull’apparato radicale con barriera anti-radici, oltre al rifacimento integrale della strada che rappresenta un importante snodo di collegamento per tutto il territorio di Latina”.