Al Circeo la 39^ regata Centomiglia del medio Tirreno e il campionato zonale Windsurfer

SAN FELICE CIRCEO – Tutto pronto al Circeo per il doppio appuntamento con l’Altura e i Windsurfer, prenderanno il via sabato 11 maggio contemporaneamente dal Porto del Circeo la 39^ Centomiglia del Medio Tirreno Regata Nazionale d’Altura e la III Tappa del Campionato Zonale Windsurfer, le manifestazioni sono patrocinate dal Comune di San Felice Circeo, da Assonautica Italiana e con la collaborazione tecnica della Cooperativa Circeo Primo.

Le regate sono organizzate dal Circeo Yacht Vela Club storico sodalizio velico laziale che negli ultimi anni ha saputo risvegliare l’interesse e la passione per la vela d’altura lungo le coste Pontine e nelle Isole Ponziane con numerose manifestazioni veliche e incontri di sensibilizzazione su tematiche ambientali, sociali e di cultura marinaresca.

Ben 40 le imbarcazioni iscritte e attese nel Marina di San Felice Circeo provenienti dai maggiori porti Italiani che si sfideranno in uno dei tratti di costa più belli al mondo, il percorso prevede una navigazione di 100 miglia inizialmente dal Circeo a Gaeta dove verrà posizionata una boa davanti il Castello Angioino Aragonese per poi proseguire attraverso un cancello virtuale tra le Isole di Ventotene e Santo Stefano, Ponza e Palmarola le Isole maggiori dell’Arcipelago Ponziano saranno boe naturali per una rotta d’altri tempi che si concluderà nell’Isola di Eea il Circeo, che accoglierà i partecipanti all’alba con il consueto fascino della Maga Circe.

Altrettanti 40 i Windsurfisti attesi al Circeo, a cinquant’anni dalla nascita della storica e intramontabile Classe Windsurfer le tavole a vela tornano a regatare al Circeo località che negli anni 80 fù meta acclamata per gli specialisti di questa stupenda disciplina. Per rievocare gli anni d’oro del Windsurfer si svolgerà un raid costiero Long Distance tra il Porto del Circeo e lo Stabilimento Saporetti di Sabaudia andata la mattina e ritorno il pomeriggio, un percorso molto suggestivo lungo il Promontorio del Circeo tra Torri Costiere di avviamento, Faro e la straordinaria cornice del Parco Nazionale.

Il programma prevede venerdì 10 Maggio nel Porto del Circeo la cerimonia di presentazione degli equipaggi e il consueto briefing meteo tenuto dal Tenente Colonnello Guido Guidi a seguire il cocktail party con gli equipaggi, mentre sabato 11 Maggio alle 11:00 prenderà il via la 39^ Centomiglia del Medio Tirreno con la storica partenza dal Fanale di ingresso del Porto del Circeo e contemporaneamente la partenza delle tavole a vela Windsurfer per il percorso costiero fino a Torre Paola e ritorno.

Domenica 12 Maggio alle 18:00 è prevista la premiazione e l’assegnazione degli ambiti trofei Assonautica destinato al primo classificato overall del raggruppamento ORC, trofeo Maga Circe riservato alla prima imbarcazione che taglierà il traguardo in tempo reale e il trofeo Mario Scarpa Esse Sail destinato al primo classificato overall IRC.

Il Circeo Yacht Vela Club è supportato nell’organizzazione, dal Comune di San Felice Circeo, dalla Guardia Costiera di Terracina, dalla Federazione Italiana Vela IV Zona Lazio, dall’Unione Vela d’Altura Italiana, dalla Assonautica, dalla Cooperativa Circeo Primo, sponsor tecnici della manifestazione BullCar Marine Division che ospiterà nella propria sede le premiazioni e la Veleria Esse Sails della Famiglia Scarpa.