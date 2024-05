Incidente sull’Appia a Fondi, muore Maicol Mattei 33enne di Terracina

FONDI – Incidente mortale sabato notte sull’ Appia alle porte di Fondi dove ha perso la vita Maicol Mattei, un 33enne di Terracina. Dopo una carambola per cause che sono ancora da accertare, per lui non c’è stato scampo. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: l’auto guidata dalla vittima ha sbandato paurosamente urtando uno degli alberi che costeggiano l’Appia, poi ha rimbalzato finendo per tamponare una Mini che procedeva nello stesso senso di marcia. A bordo della seconda vettura, il conducente, un ragazzo di 20 anni residente a Fondi, e altri quattro giovani tra i 19 e 24 anni tutti rimasti feriti: soccorsi sul posto da personale del 118, sono stati accompagnati negli ospedali di Latina e Formia.